POL-BN: Einbruch in Einfamilienhaus in Bonn-Hoholz - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bonn (ots)

Am 30.05.2022, gegen 13:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Hoholzstraße in Bonn-Hoholz ein. Als eine Bewohnerin des Hauses gegen 13:05 Uhr zurückkehrte, konnte sie aufgrund der von innen vorgelegten Schließkette die Haustüre nicht öffnen. Die Geschädigte vernahm dann eine Stimme und beobachtete eine augenscheinlich kleinere, schwarz gekleidete Person, die - möglicherweise mit einer weiteren Person- über den rückwärtigen Bereich vom Ort des Geschehens flüchtete.

Die Bewohnerin alarmierte daraufhin die Polizei - die Fahndungsmaßnahmen der kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte führten zunächst nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Nach den ersten Ermittlungen waren die Unbekannten über den rückwärtigen Grundstücksbereich auf einen Balkon im ersten Obergeschoss geklettert. Durch das gewaltsame Aufhebeln der Balkontüre hatten sie sich dann Zugang in die Zimmer verschafft, die sie dann nach möglichem Diebesgut durchsuchten. An der Haustüre legten sie schließlich die vorhandene Sicherung vor. Nach dem Eintreffen der Geschädigten flohen sie dann in unbekannte Richtung. Über Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen derzeit keine abschließenden Erkenntnisse vor.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Zeugen, die in dem Zeitraum zwischen 12:00 und 13:15 Uhr Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell