POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruchdiebstahl in Kindergarten

Steinfurt (ots)

Täter entwenden Bargeld und Sparbuch

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwoch (21.12.), 17.30 Uhr und Donnerstag (22.12.), 07.00 Uhr Zugang zu einem Kindergarten an der Straße Kleppgarten. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster am Gebäude auf. In einem Büro des Kindergartens öffneten sie dann gewaltsam Schränke und durchsuchten diese. Die Täter entwendeten ein Sparbuch und Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

