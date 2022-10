POL-COE: Billerbeck, Münsterstraße/Geparkter Audi beschädigt

Coesfeld (ots) - Am Sonntag, 16.10.2022, 17.48 Uhr, befuhr ein 66 Jahre alter Mann aus Lüdinghausen mit seinem S-Pedelec die Straße "Kranichholz" in Lüdinghausen in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. In Höhe der Haus Nr. 31 geriet der Mann aus bislang unbekannter Ursache ohne Fremdeinwirkung auf die linke Seite der Fahrbahn und stürzte. Er verstarb trotz sofortiger ...

