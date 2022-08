Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Altheim - Fahrraddieb flüchtet

Am Dienstag folgte eine Frau bei Riedlingen den Dieben.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr stahl ein Unbekannter das Fahrrad einer 26-Jährigen in Altheim bei Riedlingen. Ein Zeuge bemerkte den Diebstahl im Sandgrubenweg und beobachtete, wie der Täter samt Rad in Richtung Riedlingen flüchtete. Die Geschädigte fuhr die Strecke selbst ab und fand ihr Zweirad an einem Radweg. Unweit sah sie drei Jugendliche sitzen. Einer von ihnen soll der Täter gewesen sein. Sie sprach ihn an, woraufhin dieser flüchtete.

Die Polizei Riedlingen nahm die Ermittlungen auf und sucht nun einen etwa 15-Jährigen mit kurzen, schwarzen Haaren und einer kräftigen Statur. Er trug ein schwarzes Basketball-Shirt mit weißen Streifen und eine kurze, blaue Jeans.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07371/9380 zu melden.

Hinweis der Polizei: "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

