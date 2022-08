Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Brennender Pkw

Am Mittwoch bemerkte ein Mann bei Ehingen während der Fahrt Rauch an seinem Auto.

Gegen 22.15 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße 311 von Ehingen in Richtung Ulm unterwegs. Kurz vor dem Ehinger Ortsteil Gamerschwang ging sein Fahrzeug in den Notlaufbetrieb. Deshalb stellte der Mann sein Fahrzeug in einem nahegelegenen Feldweg ab. Kurz darauf bemerkte der Mercedes-Fahrer eine Rauchentwicklung an seinem Auto. Qualm und Flammen schlugen aus dem Motorraum. Der Besitzer versuchte das Feuer noch selbst zu löschen, was aber mißlang. Die Feuerwehr aus Ehingen löschte den Brand. Das Fahrzeug brannte jedoch vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für das Feuer gewesen sein. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

