POL-COE: Dülmen-Merfeld, L600 / 18-Jährige Hammerin bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots) - Am Sa., 15.10.2022, 03.42 Uhr, drangen zwei unbekannte Täter durch einen Nebeneingang in ein Coesfelder Elektronikgeschäft ein. Im Geschäft wurden Regale und Kommoden leergeräumt und eine Glasvitrine zerschlagen. Anschließend flüchteten die Täter mit dem DG in unbekannte Richtung. Entwendet wurden elektronische Geräte. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld (02541-14-0) oder jede andere Dienststelle entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

