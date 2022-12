Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Diebstahl von Kupferfallrohren

Westerkappeln (ots)

Täter an drei Stellen aktiv

In Westerkappeln haben Unbekannte an gleich drei Häusern Kupferfallrohre entwendet. In der Königsberger Straße, Ecke Am Königsteich, waren die Täter am frühen Donnerstag (22.12.) gegen 00.30 Uhr unterwegs. Dort hörte die Bewohnerin eines Hauses einen lauten Knall und bemerkte, dass Unbekannte ein etwa 2,5 Meter langes Kupferfallrohr aus der Regenrinne gerissen hatten. In unmittelbarer Nachbarschaft wurde ebenfalls ein etwa 2,5 Meter langes Kupferfallrohr vom Haus entwendet. Nur etwa dreihundert Meter von diesen Stellen entfernt, entwendeten Unbekannte an der Stoliner Straße ebenfalls ein Kupferrohr. Die Tatzeit liegt hier im Zeitraum von Mittwoch (21.12.), 16.00 Uhr bis Donnerstag (22.12.), 13.00 Uhr. In allen drei Fällen entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell