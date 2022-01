Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unter Betäubungsmitteleinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Bernkastel-Kues (ots)

Am 11.01.2022 wurde in den frühen Abendstunden im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Mülheim an der Mosel ein Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen. Aufgrund drogentypischer Auffallerscheinungen bei dem 30jährigen wurde ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest durchgeführt. Da das Ergebnis positiv ausfiel, wurde der Fahrer zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht.

Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell