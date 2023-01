LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Eisenach (ots) - Gestern, gegen 16.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ausfahrt eines Supermarktparkplatzes in der Gothaer Straße. Eine 59-jährige Fahrerin eines Opel befuhr die Gothaer Straße in Richtung Innenstadt als ein noch unbekannter Fahrzeugführer eines blauen Audi A6 von der Parkplatzausfahrt auf die Straße fahren wollte. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 59-Jährige ...

