Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Thöningsen - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Soest (ots)

Am Freitagmittag, gegen 12.05 Uhr, befuhr ein 28 Jahre alter Mann aus Hannover mit einem VW Transporter die Oestinghauser Landstraße in Richtung Lippetal. In Höhe der Kreuzung mit der Willinghepper Straße und dem Ellingser Weg, musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 27 Jahre alter Mann aus Herford mit einem VW Crafter die Oestinghauser Landstraße in Richtung Lippetal. Das Fahrmanöver des vorausfahrenden Transporters erkannte er offensichtlich nicht rechtzeitig, so dass er auf das Fahrzeug auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Transporter von der Fahrbahn katapultiert und blieb auf dem angrenzenden Feld stehen. Der Fahrer aus Hannover wurde dabei schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Crafters wurde leicht verletzt und ebenfalls vom Rettungsdienst vor Ort betreut. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge wurden von Abschleppdiensten geborgen und abgeschleppt. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell