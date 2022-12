Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tief stehende Sonne

Welver-Vellinghausen (ots)

Am Donnerstag, um 10:15 Uhr, kam es an der Vellinghauser Straße zu einem Unfall. Eine 31-jährige Frau aus Welver war mit ihrem Opel in Richtung Lippborg unterwegs. Aufgrund der tief stehenden Sonne kam sie nach eigenen Angaben in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie mit dem Sattelzug eines 22-jährigen Mannes aus Hamm. Die Frau wurde zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 7200,- EUR geschätzt. (lü)

