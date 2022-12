Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Täter verscheucht

Soest (ots)

Am Donnerstag, gegen 16:00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus am Grevensteiner Weg eingebrochen. Unbekannte Täter näherten sich dem Haus durch den Garten und hebelten die Terrassentür auf. Wahrscheinlich gleichzeitig, kam eine Bewohnerin zurück. Sie stellte ihr Auto in die Garage und betrat dann das Haus. Die aufgebrochene Tür bemerkte sie erst später. Es wurde nichts durchsucht und auch nichts entwendet. Trotzdem bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell