POL-PPKO: Dreister Diebstahl eines E-Scooters

Koblenz (ots) - Am Sonntag, den 09.10.2022 gegen 11 Uhr am Vormittag kam es im Bereich des Bahnhofs Ehrenbreitstein an der B 42 im Kreuzungsbereich zur Charlottenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Der Busfahrer befuhr die Charlottenstraße in Richtung der B 42, der Autofahrer kam aus Richtung Vallendar die B 42 entlanggefahren. Der ...

