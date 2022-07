Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Betrüger mit Schockanruf erfolgreich +++ Baustelle von Einbrechern heimgesucht +++ Wandpaneele und Fenster von Schule mit Farbe beschmiert

Wiesbaden (ots)

1. Betrüger mit Schockanruf erfolgreich, Wiesbaden-Nordenstadt, 06.07.2022, 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr,

(pl)Am Mittwoch brachten Telefonbetrüger einen Mann aus Wiesbaden mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs" um Geld und Wertsachen. Der Senior erhielt gegen Mittag einen Anruf, in dessen Verlauf ihm durch die Täter vorgegaukelt wurde, eine nahestehende Verwandte habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befinde sich in Haft und könne nur gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuß kommen. Durch die Täuschung brachten die Betrüger den Geschädigten dazu, die geforderten Wertgegenstände und das Bargeld gegen 14.00 Uhr im Bereich Borkestraße/Feldschützstraße in Nordenstadt an eine Abholerin zu übergeben. Die Abholerin soll etwa 1,60 Meter groß gewesen sein und schwarze, schulterlange, glatte Haare gehabt haben. Sie sei mit "Sommersachen" bekleidet gewesen. Wie in vielen Fällen wurde der Angerufene in dem Telefonat von den rhetorisch äußerst geschickt agierenden Tätern so sehr geschockt und psychologisch stark beeinflusst, dass er der Geschichte schließlich Glauben schenkte, obwohl ihm die Masche eigentlich bekannt war. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Betrüger keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Baustelle von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Carl-von-Ossietzky-Straße, 07.07.2022, 03.00 Uhr bis 03.10 Uhr,

(pl)In der Carl-von-Ossietzky-Straße wurde in der Nacht zum Donnerstag eine Baustelle von Einbrechern heimgesucht. Mindestens vier Personen fuhren gegen 03.00 Uhr mit einem weißen Lieferwagen auf das Baustellengelände. Anschließend betraten die Täter einen Rohbau, hebelten verschlossene Türen auf und fuhren dann mit dem Lieferwagen wieder davon. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Bei der Flucht wurden drei Personen von Anwohnern gesehen. Diese sollen männlich, schmal sowie klein gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Wandpaneele und Fenster von Schule mit Farbe beschmiert, Wiesbaden, Carla-Henius-Straße, 05.07.2022, 18.00 Uhr bis 06.07.2022, 14.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag mehrere Wandpaneele und Fenster der Schule in der Carla-Henius-Straße mit Farbe beschmiert. Für die Graffitis wurden verschiedene Farben benutzt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell