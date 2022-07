Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld +++ Mountainbike gestohlen +++ Blasinstrument aus geparktem Auto gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 04.07.2022, 10.45 Uhr bis 05.07.2022, 08.10 Uhr, (pl)Anfang dieser Woche haben WhatsApp-Betrüger eine Frau aus Wiesbaden mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via WhatsApp um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte eine Überweisung und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

2. Mountainbike gestohlen,

Wiesbaden, Emser Straße, 05.07.2022, 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr, (pl)Am Dienstagabend wurde vor einer Fahrschule in der Emser Straße ein weinrotes Mountainbike von Trek gestohlen Die Täter brachen zwischen 18.00 Uhr und 19.00 das Fahrradschloss auf und ergriffen mit dem Mountainbike im Wert von rund 3.000 Euro die Flucht. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

3. Blasinstrument aus geparktem Auto gestohlen, Wiesbaden, Prinzessin-Elisabeth-Straße, 05.07.2022, 14.30 Uhr bis 14.40 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag wurde in der Prinzessin-Elisabeth-Straße innerhalb nur weniger Minuten ein Blasinstrument aus einem geparktem Auto gestohlen. Der Geschädigte hatte seinen Mercedes gegen 14.30 Uhr abgestellt und das Instrument auf der Rücksitzbank liegen lassen. Als er nach etwa 10 Minuten wieder zurückkam, war das Blasinstrument im Wert von mehreren Tausend Euro verschwunden. Aufbruchspuren konnten keine festgestellt werden. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell