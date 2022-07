Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung zwischen zwei Männern +++ Frau unsittlich berührt +++ Einbrecher zugange +++ Farbschmierereien in Delkenheim

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen zwei Männern - 48-Jähriger mit Messer verletzt, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, 03.07.2022, 19.00 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend kam es im Gustav-Stresemann-Ring zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 46 und 48 Jahre alten Männern, bei welcher der 48-Jährige mit einem Messer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen und Zeugenangaben zufolge gerieten die beiden Bekannten gegen 19.00 Uhr auf der Mittelinsel an der Ecke zur Mainzer Straße in einen Streit, welcher schließlich in Handgreiflichkeiten mündete. Hierbei erlitt der Geschädigte Stichverletzungen im Oberkörperbereich. Die beiden Beteiligten entfernten sich nach der Auseinandersetzung getrennt voneinander vom Tatort, konnten aber im weiteren Verlauf mithilfe von Zeugen von den verständigten Polizeikräften angetroffen werden. Ein aufgefundenes Messer wurde sichergestellt. Der nicht lebensbedrohlich Verletzte wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, verließ dieses jedoch auf eigene Veranlassung noch am selben Abend wieder. Die Hintergründe und der genaue Tatablauf sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

2. Frau unsittlich berührt,

Wiesbaden, Waldstraße, 03.07.2022, 03.40 Uhr,

(pl)In der Waldstraße wurde in der Nacht zum Sonntag eine 22-jährige Frau sexuell belästigt. Nach Angaben der 22-Jährigen habe der Täter mit ihr zusammen gegen 03.40 Uhr den Bus der Linie N9 verlassen. Im Anschluss sei er ihr gefolgt und habe sie dann in Höhe einer Schule unsittlich am Gesäß berührt. Als die Geschädigte den Unbekannten daraufhin weggeschubst habe, soll dieser noch versucht haben, die Frau zu schlagen. Der Täter wurde als etwa 17-21 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, sehr dünn mit dunklen, lockigen Haaren und einem "Undercut" beschrieben. Er habe eine schwarze Jeans, eine schwarze Sportjacke, Sneakers und eine hellblaue OP-Maske getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Beim versuchten Einbruch erwischt,

Wiesbaden, Pfarrer-Wermelskirchen-Weg, 03.07.2022, 01.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag wurde eine Person beim versuchten Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Hauses im Pfarrer-Wermelskirchen-Weg erwischt. Eine unbekannte Person hatte sich gegen 01.30 Uhr an einem Fenster der betroffenen Wohnung zu schaffen gemacht. Durch die Geräusche wurde jedoch die anwesende Bewohnerin auf den Einbruchsversuch aufmerksam, woraufhin die ertappte Person das Weite suchte. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbrecher gescheitert,

Wiesbaden, Mittelheimer Straße, 02.07.2022, 23.00 Uhr bis 03.07.2022, 03.00 Uhr,

(pl) Erfolglos verlief in der Nacht zum Sonntag der Versuch, in einen Kiosk in der Mittelheimer Straße einzubrechen. Die Einbrecher scheiterten zwischen 23.00 Uhr und 03.00 Uhr an den guten Sicherheitsvorkehrungen des Kiosks und ergriffen unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

5. Gartengrundstücke von Dieben heimgesucht, Wiesbaden-Sonnenberg, Vor den Fichten, Wiesbaden-Rambach, Am Burgacker, 30.06.2022, 17.00 Uhr bis 03.07.2022, 16.00 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagabend und Sonntagnachmittag wurden in Wiesbaden zwei Gartengrundstücke von Dieben heimgesucht. Die Täter schlugen zum einen in der Straße "Vor den Finken" in Sonnenberg und zum anderen in der Straße "Am Burgacker" in Rambach zu und ließen aus den dortigen Hütten unter anderem diverse Gartengeräte, Spielzeuge, eine Kinderschaukel sowie Gewürze mitgehen. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

6. Farbschmierereien in Delkenheim,

Wiesbaden-Delkenheim, Föhrenweg, Kirchspiel, 01.07.2022, 18.50 Uhr bis 19.15 Uhr,

(pl)In Delkenheim wurden am Freitagabend mehrere Hausfassaden mit Graffitis beschmiert. Sowohl an zwei Häusern im Föhrenweg, als auch an einem Gebäude in der Straße "Kirchspiel" brachten die unbekannten Sprayer zwischen 18.50 Uhr und 19.15 Uhr Schmierereien an und verursachten so einen Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Autobahnpolizei

1. Auto in Leitplanke gedrängt und mit Gegenständen beworfen, Flörsheim, Bundesautobahn 3, Sonntag, 03.07.2022, 22:00 Uhr

(wie) Am späten Sonntagabend bremste ein Mann eine Frau aus, drängte ihr Fahrzeug gegen die Leitplanken und warf während der Fahrt mit Gegenständen. Eine 23-Jährige war gegen 22:00 Uhr mit ihrem Auto auf der A3 in Richtung Köln unterwegs. Zwischen dem Mönchhofdreieck und dem Wiesbadener Kreuz überholte sie ein Fahrzeug, als von hinten mit hoher Geschwindigkeit ein silberner Mercedes angefahren kam. Der Fahrer gab mehrfach intensiv Lichthupe und fuhr sehr nah auf. Die 23-Jährige beschleunigte und schloss den Überholvorgang ab. Plötzlich zog der Mercedes vor sie und bremste stark ab. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen nach links konnte die Frau einen Unfall verhindern. Hier wurde sie nun allerdings vom Fahrer des Mercedes gegen die Leitplanke gedrückt. Danach hinderte er die 23-Jährige noch am Überholen eines LKW und warf während der Fahrt einen Gegenstand gegen ihr Auto und beschädigte es so. Schließlich floh der Mercedes. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte ihn weiter nördlich stoppen und den 42-jährigen Fahrer kontrollieren. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 engegen.

2. Betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr gezogen, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Samstag, 02.07.2022, 17:20 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag zog die Autobahnpolizei bei Wiesbaden einen stark betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Verkehrsteilnehmer meldeten über Notruf einen Schlangenlinien fahrenden schwarzen Toyota auf der A 3. Eine Streife konnte das Fahrzeug bei Niedernhausen entdecken und in der Folge auf der Tank- und Rastanlage Medenbach anhalten. Dies gestaltete sich allerdings als nicht so einfach, da die Anhaltesignale zunächst nicht beachtet wurden. Der 70-jährige Fahrer stand deutlich sichtbar unter dem Einfluss von Alkohol. Obwohl er angab, zuletzt am Abend zuvor Alkohol getrunken zu haben, zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von über 2,8 Promille an. Der Mann wurde festgenommen, ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt, am Fahrzeug brachten die Beamten eine Parkkralle an. Anschließend durfte der 70-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

