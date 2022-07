Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 23-Jähriger beraubt +++ Trickdieb erbeutet Bargeld +++ Kabel auf Baustelle durchtrennt +++ Pedelec gestohlen

1. 23-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Taunusstraße, 05.07.2022, 04.20 Uhr,

(pl)In der Taunusstraße wurde in der Nacht zum Dienstag ein 23-jähriger Mann von unbekannten Tätern beraubt. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 04.20 Uhr auf den Treppen vor einem Fitnessstudio auf eine vierköpfige Personengruppe getroffen. Aus dieser Gruppe heraus habe ihn dann ein etwa 16-20 Jahre alter Mann aufgefordert, seine Wertsachen herauszurücken. Im Anschluss sei er von dem Unbekannten und einem seiner Begleiter angegriffen und geschlagen worden. Um sich vor den Schlägen zu retten, habe der 23-Jährige die Flucht ergriffen und hierbei einige seiner mitgeführten Sachen verloren. Das Quartett soll etwa 16-20 Jahre alt gewesen sein. Derjenige, welcher den 23-Jährigen ansprach, soll schwarze lockige Haare mit kurzrasierten Seiten gehabt und ein weißes T-Shirt getragen haben. Eine weitere Person aus der Gruppe sei mit einem roten Oberteil bekleidet gewesen. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Trickdieb erbeutet Bargeld,

Wiesbaden, Werner-Hilpert-Straße, 04.07.2022, 13.00 Uhr,

(pl)Ein Trickdieb hat am Montagmittag in der Werner-Hilpert-Straße einen Senior bestohlen und dabei Bargeld erbeutet. Der Geschädigte wurde gegen 13.00 Uhr vor seiner Haustür von einem fremden Mann angesprochen und nach der Telefonnummer eines Autoservicedienstes gefragt. Als der hilfsbereite Senior daraufhin seine Geldbörse in die Hand nahm, um hieraus die Kundenkarte eines Automobilclubs hervorzuholen, nutzte der Trickdieb einen Moment der Ablenkung, um aus der Geldbörse diverse Geldscheine zu entwenden. Der Täter soll etwa 40 Jahre alt sowie ca. 1,75 Meter groß gewesen sein und eine normale Statur sowie dunkelblonde Haare gehabt haben. Er habe gebrochenes Deutsch gesprochen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

3. Kabel auf Baustelle durchtrennt,

Wiesbaden-Erbenheim, Bahnstraße, 02.07.2022, 13.00 Uhr bis 04.07.2022, 06.30 Uhr

(pl)Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen haben Unbekannte auf einer Baustelle in der Bahnstraße in Erbenheim ein Stromkabel an zwei Stellen durchtrennt. Die Täter ergriffen anschließend jedoch die Flucht, ohne das Kabelstück mitgehen zu lassen. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 350 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Pedelec gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Wilhelm-Kopp-Straße, 04.07.2022, 14.00 Uhr bis 16.45 Uhr,

(pl)Auf ein rotes Pedelec von Kalkhoff hatten es Fahrraddiebe am Montagnachmittag in der Wilhelm-Kopp-Straße in Biebrich abgesehen. Die Täter schnitten zwischen 14.00 Uhr und 16.45 Uhr die Metallstange eines Zauns auf, an dem das Fahrrad mittels eines Fahrradschlosses angebracht und gesichert war. Anschließend lösten die Diebe das Schloss vom Zaun und ergriffen mit dem Pedelec im Wert von rund 4.700 Euro die Flucht. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

