Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und der Wiesbadener Kriminalpolizei: Festnahme eines Tatverdächtigen nach Schussabgabe in Schwalbacher Straße

Wiesbaden (ots)

Festnahme eines Tatverdächtigen nach Schussabgabe in Schwalbacher Straße, Wiesbaden-Biebrich, 27.06.2022, 21.30 Uhr,

(pl)Nachdem es am Freitag, dem 10.06.2022, im Rahmen einer Auseinandersetzung in der Schwalbacher Straße zu einer Schussabgabe gekommen war, ist es der Polizei in der vergangenen Woche gelungen, den mutmaßlichen Schützen festzunehmen. Wie bereits berichtet, wurde ein 44-jähriger Mann am 10.06.2022, gegen 20.30 Uhr, von mindestens zwei Personen im Bereich der Schwalbacher Straße mit Schlagwerkzeugen angegriffen und verletzt. Im Verlauf der weiteren Auseinandersetzung kam es zu einer Schussabgabe, ohne dass hierdurch jemand verletzt wurde. Nach dem Angriff und der Schussabgabe wurden seitens der Wiesbadener Kriminalpolizei intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen zum Ergreifen der Täter eingeleitet. Am Montagnachmittag gelang es den Ermittlern schließlich, den mutmaßlichen Schützen in Wiesbaden zu lokalisieren. Die Festnahme des 33-jährigen Tatverdächtigen und seiner zwei Begleiter erfolgte gegen 21.30 Uhr durch Spezialkräfte in einer Bar in Wiesbaden-Biebrich. Hierbei wurden keine Personen verletzt. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen konnte eine Tasche mit einer Schusswaffe sichergestellt werden. Während die beiden Begleiter des mutmaßlichen Schützen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden sind, wurde der 33-jährige kolumbianische Staatsangehörige am nächsten Tag auf Antrag der Wiesbadener Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für den nicht in Deutschland wohnhaften Mann an. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell