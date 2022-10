Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Koblenz (ots)

Am Morgen des 09.10.2022 gegen 02.24 Uhr befuhr ein 22jähriger Mann mit einem Pkw Citroen C4 in Koblenz die Hans-Böckler-Straße in Fahrtrichtung Wallersheimer-Kreisel. Auf gerader Strecke streift er erst einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW VW Golf und einen dahinter geparkten Pkw VW Beetle, der wiederum durch den Aufprall auf einen dahinter stehenden Anhänger geschoben wurde. Der Fahrer blieb unverletzt, es besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

