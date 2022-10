Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Aufgeklärte Unfallflucht endet in Beleidigungen

Koblenz (ots)

Gegen 17:40 Uhr kam es gestern, 05.10.2022, in der Sendnicher Straße in Koblenz zu einem Verkehrsunfall. Dabei kamen sich zwei Autofahrer an einer Engstelle entgegen, wobei ein 41-Jähriger den Außenspiegel des anderen Fahrzeugs touchierte. Nachdem er daraufhin kurz anhielt, den anderen Verkehrsteilnehmer als "Vollidioten" beleidigte, setzte er seine Fahrt fort und touchierte das Fahrzeug ein weiteres Mal - diesmal am hinteren Heck.

Daraufhin entfernte er sich gänzlich vom Unfallort, konnte von dem Geschädigten aber an einem Parkplatz angetroffen und zur Rede gestellt werden. Auch hierbei fuhr er mit seinen Beleidigungen fort und kooperierte nicht, sodass die Polizei hinzugezogen werden musste. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Beleidigungen.

