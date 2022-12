Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 10:45 Uhr, kam es auf der B 475 zu einem Unfall. Ein 20-jähriger Mann aus dem Harz war mit seinem Transporter aus Richtung Möhnesee kommend in Richtung Lippetal unterwegs. In Höhe des Pendlerparkplatz Ost beabsichtigte er nach links auf den Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Mercedes eines 60-jährigen Mannes aus Bad Sassendorf. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei wurde der Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Seine 87-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus Bad Sassendorf) musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 12.500,- EUR geschätzt. (lü)

