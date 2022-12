POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Lippstadt (ots) - Anfang August raubte ein unbekannter Täter einer Frau in Lippstadt die am Fahrrad hängende Handtasche. Kurz darauf wurde der Mann von einer Überwachungskamera in einer Spielhalle aufgezeichnet. Das zuständige Gericht gab nun ein Foto des Täters für eine Öffentlichkeitsfahndung frei. Die Kriminalpolizei möchte wissen: Wer kennt den Mann auf dem Bild? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen genommen. Das Foto finden Sie aus ...

mehr