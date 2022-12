Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gewalt über Fahrzeug verloren

Anröchte-Mellrich (ots)

Am Donnerstag, um 15:15 Uhr, kam es auf der Mittelstraße zu einem Unfall. Ein 18-jähriger Mann aus Erwitte war mit seinem BMW aus Richtung Waltringhausen kommend unterwegs. An der abknickenden Vorfahrt der Mittelstraße nach rechts verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und schleuderte in einen entgegenkommenden Skoda. Die 32-jährige Skoda-Fahrerin aus Anröchte und ihr 32-jähriger Beifahrer aus Anröchte wurden dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 18.000,- EUR geschätzt. (lü)

