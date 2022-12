Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221206-1: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wesseling (ots)

Polizei sperrte Konrad-Adenauer-Straße

Am Montagmorgen (5. Dezember) ist ein 17-jähriger Fußgänger bei einer Kollision mit einem Renault in Wesseling schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 17-Jährige gegen 8 Uhr zu Fuß auf dem Mühlenweg in Richtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Als er den Kreisverkehr von Mühlenweg und Konrad-Adenauer-Straße überquert habe, kam es zum Zusammenstoß mit der Fahrerin (76) eines Renaults. Der Jugendliche sei gestürzt und zog sich die schweren Verletzungen zu.

Aufgrund der Rettungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme war die Konrad-Adenauer-Straße gesperrt. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell