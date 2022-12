Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221205-2: Unbekannter Autofahrer fuhr nach Verkehrsunfall davon - Zeugensuche

Bergheim (ots)

33-Jähriger bei Kollision leicht verletzt

Die Polizei fahndet derzeit nach einem bislang unbekannten Autofahrer. Ihm wird vorgeworfen, am Samstagabend (3. Dezember) an einem Verkehrsunfall in Quadrath-Ichendorf beteiligt gewesen zu sein. Dabei wurde ein E-Scooterfahrer (33) leicht verletzt. Der Unbekannte floh vom Unfallort.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen zur Klärung des Unfallhergangs. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand fuhr der 33-Jährige gegen 22.15 Uhr mit einem E-Scooter auf der Sandstraße in Richtung Landesstraße (L) 163. Zeitgleich soll ein Autofahrer auf dem Auerweg in Richtung Sandstraße gefahren sein. Als dieser in die Sandstraße einbog, sei er mit dem E-Scooterfahrer zusammengestoßen. Dabei soll der Fahrer des E-Scooters gestürzt sein und sich leichte Verletzungen zugezogen haben. Der Autofahrer sei davon gefahren. (jus)

