POL-REK: 221202-1: Fahndung nach flüchtigem Unfallfahrer - 12-jähriges Mädchen leicht verletzt

Erftstadt (ots) - Harmonie-Ensemble des Landespolizeiorchesters tritt in Erftstadt auf Der Chorverband der Deutschen Polizei e.V. richtet im Namen des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen unter dem Motto: "Bürger und Polizei - Wir machen Musik!" in diesem Jahr wieder Regionalkonzerte aus. Am Sonntag (4. Dezember) findet ab 19 Uhr ein Adventskonzert in Zusammenarbeit mit dem Frauenchor 1983 Erftstadt-Lechenich ...

