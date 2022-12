Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221201-2: Einbruch in Bestattungsunternehmen - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Die Polizei fahndet nach bislang unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch (30. November) in ein Bestattungsunternehmen in Erftstadt-Liblar eingebrochen zu sein. Nach ersten Ermittlungen sollen sie Bargeld, Briefmarken und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen um Hinweise. Diese nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr alarmierte die Inhaberin des Bestattungsinstituts (57) die Polizei wegen eines Einbruchs in der Carl-Schurz-Straße. Die hinzugerufenen Polizisten stellten Hebelmarken an der Eingangstür zu den Büroräumen fest. Nach derzeitigem Sachstand sollen die Täter sämtliche Schubladen und Schränke der Büro- und Abstellräume in Erdgeschoss und Keller sowie das Handschuhfach eines Leichenwagens durchwühlt haben. Außerdem sollen die Täter zwei Bewegungsmelder in der Garage zerstört haben. (jus)

