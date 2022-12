Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221201-1: Supermarktmitarbeiterin angegriffen

Frechen (ots)

Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Am Mittwochmorgen (30. November) hat ein bislang Unbekannter eine Mitarbeiterin (28) eines Supermarktes in Frechen leicht verletzt. Zuvor soll er mehrere Kunden des Marktes belästigt haben. Auf die Aufforderung den Laden zu verlassen reagierte der Mann mit einem Faustschlag in das Gesicht der 28-Jährigen. Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Unbekannte das Geschäft an der Dr.-Gotffried-Cremer-Allee gegen 9 Uhr betreten haben. Zeugen beschrieben ihn als etwa 35-Jährigen mit einer Körpergröße von ungefähr 180 Zentimetern. Zur Tatzeit habe er eine gelbe Winterjacke mit Kapuze getragen. Der Mann mit schlanker Statur und blonden Haaren sei nach dem Angriff auf die Mitarbeiterin in Richtung der Bonnstraße geflüchtet. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Hinweise zum Täter nehmen die Ermittler Kriminalkommissariats 22 der Polizei Rhein-Erft-Kreis unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell