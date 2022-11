POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 24. November 2022:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Einbruch in Gaststätte Montag, 21.11.2022, 22:15, bis Dienstag, 22.11.2022, 07:30 Uhr Auf bislang ungeklärte Art gelangten bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Gaststätte an der Frankfurter Straße in Wolfenbüttel. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen ...

