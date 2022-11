Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.11.2022.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in ein Wohnhaus ein.

Salzgitter, Lichtenberg, Krühgarten, 21.11.2022, 14:30-21:30 Uhr.

Die unbekannten Täter hatten ein Fenster des Wohnhauses beschädigt und sich auf diese Weise den widerrechtlichen Zutritt verschafft. Im Tatverlauf wurden Räume und Behältnisse durchsucht und Bargeld entwendet. Es entstand ein Schaden in niedriger vierstelliger Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 entgegen.

Gerade zum Beginn der kalten Jahreszeit steigen erfahrungsgemäß wieder die Einbruchszahlen an.

Wir möchten diesen Sachverhalt exemplarisch darstellen, um ihnen wichtige Tipps und Ratschläge rund um das Thema Einbruchschutz zu geben.

Einbrüche finden häufig zur Tageszeit statt, also immer dann, wenn die Bewohner ihren alltäglichen Pflichten rund um das Thema Schule, Arbeit und Einkauf nachgehen. Aber auch in den frühen Abendstunden und am Wochenende finden Einbrüche statt.

Da das Wohnhaus ein besonders zu schützender persönlicher Raum ist, möchten wir ihnen wertvolle Hinweise geben, damit bei ihnen möglichst ein Einbruch verhindert wird.

Sollten sie ihr Wohnhaus auch nur für kurze Zeit verlassen, werden sie gebeten, die Haustür immer zu verschließen.

Es ist auch wichtig, auf Kipp stehende Fenster zu schließen, denn für Täter stellen gekippte Fenster ein offenes Fenster dar.

Bitte deponieren sie niemals Schlüssel ihres Hauses im Freien, denn diese Verstecke werden meistens schnell von einem Täter ausfindig gemacht.

Sollten sie einen Zugangsschlüssel verlieren, können wir ihnen nur eindringlich empfehlen, den Schließzylinder auszutauschen.

Achten sie immer auf verdächtige und auffällige Personen oder Fahrzeuge, die sie nicht mit ihrem persönlichen Umfeld in Verbindung bringen können.

Kontaktieren sie in einem solchen Fall immer unverzüglich die Polizei.

Bitte veröffentlichen sie auch niemals in den sozialen Netzwerken einen Hinweis auf eine urlaubsbedingte Abwesenheit.

Zudem empfehlen wir ihnen ergänzende mechanische Sicherungen der Türen und Fenster. Bitte vereinbaren sie hierzu einen kostenlosen Beratungstermin mit Herrn Scharf unter der Telefonnummer 05341/1897-109 und sprechen mit ihm über Fragen zum Einbruchsschutz.

