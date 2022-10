Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Mehrstündige polizeiliche Kontrollstellen im Rahmen eines Sicherheitstages

Albisheim/Morschheim (ots)

Am 11.10.2022 errichtete die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden mit Hilfe von Unterstützungskräften des Polizeipräsidiums Einsatz/Logistik/Technik über den Nachmittag hinweg im Bereich Albisheim/B47 sowie Morschheim/L386 zwei Kontrollstellen zur Überwachung des Straßenverkehrs im Rahmen eines länderübergreifenden Sicherheitstages. Über den gesamten Nachmittag bis in die frühen Abendstunden hinweg konnten insgesamt nahezu 150 Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei drei Fahrzeugführern konnte die Einnahme von Betäubungsmitteln nachgewiesen werden, gegen diese wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da sie ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr führten. Weiterhin war eine Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis - in diesem Fall wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ebenfalls war an zwei Fahrzeugen die Betriebserlaubnis wegen bautechnischer Veränderungen erloschen, an einem Fahrzeug war die Hauptuntersuchung mehr als acht Monate überfällig. Weitere niedrigschwellige Ordnungswidrigkeiten konnten ebenfalls geahndet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell