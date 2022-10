Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Bolanden (ots)

Am 01.10.2022, im Zeitfenster von 13:15 Uhr bis 13:30 Uhr, kam es in Bolanden OT Weierhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Straße "Im See" aus Richtung "Am Gerbach" kommend in Fahrtrichtung des dortigen Kreisverkehrs. Im weiteren Verlauf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell