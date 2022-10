Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Göllheim, B47 (ots)

Am 10.10.2022, gegen 17:00 Uhr, kommt es auf der B47 im Bereich der AS Göllheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 18-jährige Unfallverursacher befährt die B47 aus Richtung Eisenberg kommend in Fahrtrichtung Dreisen. Auf Höhe der AS Göllheim überholt er trotz unklarer Verkehrslage das vorausfahrende Fahrzeug und stößt im weiteren Verlauf frontal mit dem entgegenkommenden PKW einer 31-jährigen Fahrzeugführerin zusammen. Diese wiederum kommt daraufhin ins Schleudern und kollidiert mit dem nachfolgenden PKW eines 52-jährigen Fahrers. Alle Fahrzeugführer werden durch den Verkehrsunfall teils schwerstverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden.

Der Fahrzeugführer, welcher durch den Unfallverursacher überholt wurde, ist der Polizei bislang unbekannt und wird gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

