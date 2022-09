Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Diebstahl mehrerer Katalysatoren

Marnheim (ots)

In der Nacht von Freitag, den 23.09.2022, auf Samstag, den 24.09.2022, wurden bei einem Autohandel in Marnheim mehrere Fahrzeuge angegangen. Durch bislang unbekannte Täter wurden an insgesamt drei auf dem frei zugänglichen Firmengelände stehenden PKW die Katalysatoren aus der Auspuffanlage herausgetrennt und entwendet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

