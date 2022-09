Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrüger am Telefon

Kirchheimbolanden

Am Telefon versuchen Betrüger meist ältere Menschen dazu zu bringen, Geld oder andere Wertgegenstände an einen Unbekannten zu übergeben. Sie behaupten beispielsweise, dass Wertsachen und Bargeld zuhause und auch auf der Bank nicht mehr sicher seien oder dass man eine Kaution für ein Familienmitglied hinterlegen müsse. Sie setzen ihre Opfer durch geschickte Gesprächsführung unter Druck und bieten ihre angebliche Hilfe an. Dadurch erlangen sie die Ersparnisse der Opfer, die meist im fünfstelligen Bereich liegen. Für die Opfer ist das Geld verloren. Täglich werden der Polizei diese oder ähnliche Anrufe gemeldet - und doch ist die Dunkelziffer groß. Leider fallen immer wieder Menschen auf die Maschen der Betrüger rein und geben diesen in gutem Glauben ihre gesamten Ersparnisse. In der Woche vom 4. bis 7. Oktober rückt das Mainzer Polizeipräsidium dieses Thema in den Focus. Ehrenamtliche Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Senioren wurden im Vorfeld von der Polizei zu diesem Thema ausgebildet. Sie sind in dieser Woche an zahlreichen Örtlichkeiten, unter anderem in Banken und Sparkassen, in Supermärkten oder auf Marktplätzen, unterwegs, um über die Maschen der Betrüger am Telefon zu informieren. Geben Sie den Betrügern keine Chance und lassen Sie sich beraten!

