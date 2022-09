Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand

Eisenberg (ots)

Am 10.09.22, um 18:51Uhr, kam es am Freiherr-vom-Stein Platz in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses zu einem Brand. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge brach das Feuer auf einem Bürostuhl im Wohnzimmer aus und griff auf die Zimmerdecke über. Der Brand konnte durch den Einsatz der Feuerwehr gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung entstanden Sachschäden, verletzt wurde niemand. Die Brandursache konnte bislang nicht abschließend geklärt werden, die Ermittlungen dauern an.

