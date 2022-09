POL-PIKIB: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs

Marnheim (ots) - In der Zeit vom 10.09.22, 22:45 Uhr, bis zum 11.09.22, 02:22Uhr, wurden in den Donnersbergstraße und im Westring mehrere Fahrzeuge beschädigt. Einige Fahrzeuge wurden zerkratzt, an den anderen Fahrzeugen wurden jeweils die Außenspiegel beschädigt. Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden. Rückfragen bitte an: ...

