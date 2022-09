Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Dreisen (ots)

Am 14.09.2022, gegen 15:10 Uhr, ereignete sich auf der B47 zwischen den Anschlussstellen Dreisen und Göllheim ein Verkehrsunfall. Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem PKW die B47 aus Richtung Göllheim kommend in Fahrtrichtung Weitersweiler. Der 50-Jährige Unfallverursacher befuhr die B47 in entgegengesetzter Fahrtrichtung, als er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit dem entgegenkommenden PKW kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert und kamen neben der Fahrbahn zum Stillstand. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und zwecks weiterer medizinischer Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme war die B47 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

