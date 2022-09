POL-PIKIB: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Kirchheimbolanden (ots) - Am 09.09.22, in der Zeit von 10:40 Uhr bis 10:45 Uhr, kam es in der Vorstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ein-/Ausparken gegen die Front des hinter ihm, ordnungsgemäß in Längsaufstellung geparkten PKW. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

