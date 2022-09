Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Zeugenhinweise erbeten zu Unfallfluchten in Dillingen und Bous

Dillingen und Bous (ots)

Am Freitagabend kam es zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einer Unfallflucht in der Werderstraße in Dillingen. Dort beschädigte ein derzeit unbekanntes Fahrzeug, vermutlich im Vorbeifahren, einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke BMW. An diesem Auto wurde der Spiegel der Fahrerseite abgefahren. Ein weiterer Fall mit unbekanntem Unfallverursacher ereignete sich am Samstagmittag zwischen 12:30 Uhr und 13:10 Uhr in Ensdorf auf dem großen Parkplatzareal Saarbrücker Straße 200 in Bous. Beschädigt wurde hier ein geparkter grauer Mercedes CLA am Fahrzeugheck. Als die Geschädigten an ihr Auto kamen, befand sich zwar ein Zettel an der Frontscheibe, jedoch konnte hiermit nicht der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. In beiden Fällen laufen nun polizeiliche Ermittlungen wegen Verdacht der Unfallflucht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Saarlouis unter Telefonnummer (06831) 9010 oder per Email an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de.

