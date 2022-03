Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: PKW kollidiert mit Friedhofsmauer

Langenlonsheim, Heddesheimer Straße (ots)

Am 11.03.2022, gegen 15:00 Uhr, fuhr ein PKW gegen die Friedhofsmauer in der Heddesheimer Straße in Langenlonsheim. Hierbei befuhr der 78-jährige Mann aus Guldental die L242/Heddesheimer Straße aus Fahrtrichtung Guldental in Richtung Langenlonsheim. Vermutlich aufgrund einer körperlichen Ursache verlor der Fahrer das Bewusstsein, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit der dortigen Friedhofsmauer. Ein Unfallzeuge berichtete, dass der Fahrer zuvor Schlangenlinien gefahren sei. Der Fahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Glücklicherweise wurde ansonsten niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell