POL-MK: Beim Einsteigen Handbremse gelöst - Auto rollt mit Besitzer quer über Parkplatz und verunfallt

Lüdenscheid (ots)

Ein 90-Jähriger hat am Freitagvormittag, gegen 11:45 Uhr, an der Hasleystraße für einen nicht alltäglichen Verkehrsunfall gesorgt. Der Senior wollte nach eigenen Angaben in sein Auto steigen. Da er auf der Fahrerseite allerdings aufgrund eines sehr nahe parkenden Autos nicht einsteigen konnte, entschied er sich dafür über die Beifahrersitze auf den Fahrersitz zu klettern.

Damit er besser über die Mittelkonsole gelangte, löste er kurzzeitig die Handbremse. Sofort verselbständigte sich das Fahrzeug und rollte rückwärts auf dem leicht abschüssigen Parkplatz - inklusive des Seniors - los. Nach etwa zehn Metern kam der Wagen schlussendlich vom Parkplatz ab und stürzte einen kleinen dahinter befindlichen Abhang hinunter. Der 90-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Er blieb unverletzt. Sein Auto musste durch einen Abschleppdienst mit einem Kran geborgen werden. (schl)

