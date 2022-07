Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungsbrand

Ludwigshafen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag (28.07.2022), gegen 17.54 Uhr, eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bayreuther Straße in Brand. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf circa 50.000 Euro. Fünf Personen wurden vor Ort vorsorglich medizinisch untersucht. Verletzt wurde bei dem Brand jedoch niemand. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

