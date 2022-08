Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verräterischer Geruch

Kaiserslautern/Landstuhl (ots)

Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Rhein-Neckar-Raum. Der 44-Jährige fiel am Donnerstag Kollegen der Bundespolizei im Zug von Kaiserslautern nach Saarbrücken auf, weil ein "verräterischer Geruch" aus seinem Rucksack strömte. Als die Beamten den Mann daraufhin kontrollierten, entdeckten sie verschiedene Substanzen Rauschgift sowie einen größeren Bargeld-Betrag.

Der 44-Jährige wurde deshalb an der nächsten Haltestelle für weitere Maßnahmen der Landespolizei übergeben. Er willigte in die Durchsuchung seiner Wohnräume ein, was von der örtlichen zuständigen Dienststelle am Wohnort des Mannes übernommen wurde. Auch hier wurde weiteres Beweismaterial - darunter Cannabis, Utensilien für den Drogenkonsum sowie Bargeld - gefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

