Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Baucontainer

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Baucontainer in der Europaallee sind in der Nacht zu Donnerstag zur Zielscheibe von Einbrechern geworden. Mitarbeiter der betroffenen Baufirma stellten am Donnerstag fest, dass unbekannte Täter über ein Fenster in einen der Container eingedrungen sind. Dort entwendeten sie mehrere Schlüssel von Baumaschinen. Aus einem weiteren Baucontainer entwendeten sie eine Kettensäge. Bei einem benachbarten Betrieb klauten die Unbekannten zwei Akkus inklusive Ladestation. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Tatzeit kann aktuell nur auf den Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6:30 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, denen in diesen Stunden etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 an die Polizeiinspektion 2 zu wenden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell