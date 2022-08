Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Personenkontrolle bringt Betäubungsmittel zum Vorschein

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kontrollierten Polizeibeamte einen 30-Jährigen in der Burgstraße. Die Einsatzkräfte fanden in der Hosentasche des Mannes eine kleine Menge an Betäubungsmitteln. Die Drogen wurden sichergestellt und ihn erwartet ein Strafverfahren aufgrund Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |clm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell