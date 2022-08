Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallzahlen sind ausschlaggebend für Kontrollwoche



Die Zahlen sprechen für sich: In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres hat es in der Westpfalz bereits 149 Unfälle unter Alkoholeinfluss und 23 Unfälle unter Drogeneinfluss gegeben. Das ist insbesondere bei den Alkoholunfällen eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Hier hatte die Statistik im gleichen Zeitraum 107 Unfälle erfasst, die auf die Beeinflussung durch Alkohol zurückzuführen waren. Das sind also 42 Unfälle mehr als im Vorjahr - eine Steigerung um 39,3 Prozent.

Dabei sind die Unfallzahlen nur die berühmte "Spitze des Eisbergs". Durch ihre alltägliche Verkehrssicherheitsarbeit und die routinemäßigen Kontrollen in ihrem normalen Dienst haben Polizeibeamte in der Westpfalz im aktuellen Jahr schon mehr als 1.500 Fahrer erwischt, die "berauscht" unterwegs waren, also entweder Alkohol oder Drogen konsumiert hatten. Auch das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Laut Statistik bewegen sich die Zahlen damit nach einem kurzzeitigen Rückgang in den Corona-Jahren 2020 und 2021 wieder auf einem annähernd gleichen Niveau wie vor der Pandemie. "Zu diesem Niveau wollen wir aber gar nicht mehr zurück", sagt Michael Krauß, Leiter des Sachbereichs Verkehr im Führungsstab des Polizeipräsidiums Westpfalz. Auf Landesebene hat man sich deshalb darauf verständigt, eine gezielte Kontrollwoche in Sachen Alkohol & Drogen durchzuführen. Damit sollen einerseits die Verkehrsteilnehmer für die Gefahren, die durch Alkohol und Drogen im Straßenverkehr entstehen, sensibilisiert werden sowie gleichzeitig die Unfallzahlen gesenkt und die Straßen sicherer gemacht werden.

Autofahrer sollten sich deshalb darauf einstellen, dass es in der kommenden Woche zusätzlich zu den "üblichen" Verkehrskontrollen in der gesamten Westpfalz zahlreiche Sonderkontrollen geben wird - um diejenigen aus dem Verkehr zu ziehen, die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten am Steuer sitzen und somit eine Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Kontrollen werden zu unterschiedlichen Tageszeiten und natürlich auch an ganz verschiedenen Orten durchgeführt. |cri

