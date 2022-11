Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 22. November 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Freitag, 18.11.2022, zwischen 01:00 Uhr und 12:00 Uhr

Am, Freitag, 18.11.2022, zwischen 01:00 Uhr und 12:00 Uhr, drangen unbekannte Täter nach Einschlagen einer Scheibe in einen in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße zum Parken abgestellten weißen Mercedes Transporter ein. Aus dem Fahrzeug wurden zwei hochwertige Technikkoffer mit Mikroelektronik entwendet. Zum entstandenen Sachschaden und zum Wert des Diebesgutes können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise:05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch Wohn- und Geschäftshaus

Montag, 21.11.2022, zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr

Auf bislang ungeklärte Weise gelangten unbekannte Täter am Montagabend in die Räumlichkeiten eines Wohn- und Geschäftshauses in der Klosterstraße in Wolfenbüttel. Innerhalb des Hauses wurden mehrere Türen angegangen und aus verschiedensten Geschäftsräumen wurde vorgefundenes Bargeld entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden, die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell