Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Verkehrsunfall sorgt für Chaos

Beifahrerin leicht verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wüllener Straße (L572) / Adenauerring;

Unfallzeit: 17.11.2022, 17.50 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitt eine 78 Jahre alte Beifahrerin eines ebenfalls 78-jährigen Autofahrers am Donnerstagabend in Ahaus. Der Legdener war gegen 17.50 Uhr auf dem Adenauerrring aus Richtung Coesfelder Straße kommend in Richtung Wüllener Straße unterwegs, um auf diese nach links in Richtung Stadtlohn abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen einer 31 Jahre alten Ahauserin. Die Fahrerin befuhr den Adenauerring aus Richtung Arnoldstraße kommend in Richtung Coesfelder Straße. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

Bei den Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme kam es an dem Verkehrsknotenpunkt zur Rushhour zu langen Rückstaus. Hupend zeigten einige Verkehrsteilnehmer ihren Unmut über die Situation. Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten wurden teilweise mutmaßlich nicht verstanden beziehungsweise missachtet. Insgesamt entstand so eine gefährliche Situation für die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie der Polizei. An dieser Stelle der Hinweis: In einen Verkehrsunfall kam jeder verwickelt werden - und jeder wird froh sein, dass die Rettungskräfte schnell vor Ort sind und ihre professionelle Arbeit machen. Verkehrsbehinderungen sollten da ruhig hingenommen werden. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell