Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall auf der B67 nicht angehalten

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Bundesstraße 67;

Unfallzeit: 17.11.2022, 18.30 Uhr;

Ein unbekannter Autofahrer ist nach einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 67 in Bocholt geflüchtet. Das Geschehen spielte sich dort am Donnerstag gegen 18.30 Uhr ab: Ein 32-Jähriger befuhr den linken Fahrstreifen in Richtung Isselburg, als in Höhe der Brücke Krechtinger Straße ein anderes Auto gegen das Heck prallte. Der Hamminkelner hielt daraufhin am Fahrbahnrand an, der andere beteiligte Wagen entfernte sich. Nähere Angaben zu dem Fahrzeug liegen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

